Tim conferma la guidance per il 2024, ricavi in aumento a 7 miliardi di euro

Tim conferma la guidance per il 2024

Il Gruppo Tim conferma le guidance per l’intero esercizio, che prevedono per il 2024 una crescita dei ricavi di Gruppo del 3-4%, una crescita dell’Ebitda After Lease di Gruppo del 8-9% ed un Indebitamento Finanziario Netto After Lease inferiore o uguale a 2 volte l’Ebitda After Lease e pari a circa 7,5 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo tlc dopo che il Cda ha approvato i risultati del primo semestre.

Nel primo semestre a seguito della vendita di NetCo, perfezionata il 1° luglio, l’Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease pro-forma del Gruppo Tim ServCo risulta pari a 8,1 miliardi di euro, in linea con le previsioni.

Sotto il versante Esg, una prima vista sui dati di ServCo evidenzia un miglioramento del profilo del Gruppo. Ciò è legato a una riduzione e a una ridistribuzione delle emissioni, con un calo di quelle dirette e relative all’acquisto dell’energia, mentre aumentano in proporzione quelle relative alla filiera. Anche la componente social cambia parzialmente, non solo per una riduzione dei dipendenti a livello domestico, ma perché all’interno del mix aumenta la percentuale di donne e di giovani, con un calo dell’età media.

La governance del Gruppo beneficia della continuity assicurata dalla riconferma del mandato dell’Amministratore Delegato, della riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e della presenza del Ceo nel Comitato di Sostenibilità per favorire l’allineamento degli obiettivi di business con quelli Esg.

Tim ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi pari a 7,1 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno e con ricavi da servizi pari a 6,7 mld (+4%). L'ebitda è pari a 2,1 mld (+9,4%) mentre l'ebitda after lease si attesta a 1,8 mld (+13%).

Nel primo semestre si registra un rosso di 646 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 813 mln dello stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto Tim in un comunicato dopo che il Cda che si è riunito oggi sotto la presidenza di Alberta Figari, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024. La relazione finanziaria semestrale, in applicazione del principio contabile Ifrs 5, considera il perimetro NetCo, oggetto di cessione a Kkr, come attività destinata a essere ceduta (discontinued operations).

I risultati per il periodo di riferimento sotto riportati, che evidenziano un risultato netto attribuibile ai Soci della Controllante pari a -646 milioni di euro (-813 milioni di euro nel primo semestre 2023), sottolinea la società, "non sono da considerarsi rappresentativi degli andamenti del Gruppo in continuità, né del nuovo perimetro aziendale ServCo, che si compone di Tim Consumer, Tim Enterprise e Tim Brasil".