Tim e Dazn, rinnovato l'accordo per altri cinque anni: le cifre

Tim e Dazn hanno rinnovato l'accordo relativo alla Serie A. Secondo fonti affidabili, il 23 dicembre scorso, la compagnia telefonica e la piattaforma di streaming hanno stipulato un nuovo accordo per mantenere il calcio su TimVision per i prossimi cinque anni. Il contratto avrà validità per le stagioni comprese tra il campionato 2024/25 e il 2028/29, dove i diritti televisivi sono stati recentemente assegnati a Dazn (e, in misura minore, a Sky). Lo scrive Il Corriere della Sera.

Al momento della richiesta di commento, Tim ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito all'indiscrezione. Il nuovo accordo costituisce un prolungamento di quello già esistente, ma è il risultato di negoziati prolungati tra le due parti e di uno sforzo significativo per garantire la sostenibilità economica della collaborazione tra le due società.

Secondo il nuovo schema, la compagnia guidata da Pietro Labriola dovrebbe versare a Dazn meno di 50 milioni di euro ogni anno, per un totale di circa 250 milioni nell'arco dei prossimi cinque anni. A questa cifra minima garantita si aggiungerebbe un importo variabile, principalmente legato alla performance degli abbonamenti. In ogni caso, l'importo sarebbe significativamente inferiore rispetto ai 340 milioni (più bonus) a stagione che, secondo informazioni mai smentite, Tim era obbligata a versare a Dazn nella versione originale del contratto. Tale onere finanziario, superiore a 1,2 miliardi distribuiti su tre anni, ha causato problemi finanziari a Telecom Italia, problemi che si prevede che l'accordo rinegoziato risolva definitivamente.

Va notato che tale pagamento era anche correlato a un'esclusiva accordata a Tim, che le avrebbe impedito di distribuire il calcio di Dazn ad altri operatori di telecomunicazioni. Questa esclusiva, tuttavia, è stata presto abbattuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), che l'ha giudicata lesiva della concorrenza. L'intervento dell'Antitrust ha portato a una prima rinegoziazione tra Tim e Dazn, consentendo a quest'ultima, nel agosto 2022, di stipulare un accordo con Sky valido fino alla stagione 2023/24.

La conferma dell'accordo tra Tim e Dazn segue l'asta per i diritti televisivi della Serie A, che ha visto l'assegnazione a Dazn di 10 partite a turno, sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky, per un totale di cinque anni. Questo conferma l'attuale assetto della piattaforma guidata da Stefano Azzi, che ha ottenuto i diritti con un'offerta media di 700 milioni a stagione, per un investimento totale di 3,5 miliardi. A tale cifra fissa si aggiunge un meccanismo di condivisione dei ricavi con i club che scatta al superamento di una specifica soglia.