Tim, Elisabetta Romano nominata presidente di Sparkle

Elisabetta Romano nominata presidente di Sparkle

Elisabetta Romano è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sparkle, l’operatore globale del Gruppo, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo. Il CEO Enrico Maria Bagnasco mantiene la guida di Sparkle con le deleghe conferitegli alla nomina lo scorso novembre.

La nomina arriva in seguito alle dimissioni di Alessandro Pansa, che ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente di Sparkle e Tesly per concentrarsi al meglio nel suo nuovo incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di TIM. Ad Alessandro Pansa vanno i migliori ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e gli auguri per il rinnovato impegno nel Consiglio della capogruppo.