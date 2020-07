Tim, per Oi la migliore offerta è quella di Highline. Asta nel vivo in autunno

Nella partita per Oi la migliore offerta è stata al momento presentata da Highline con cui la societa' brasiliana in concordato preventivo ha siglato un contratto di esclusiva fino al 3 agosto. E' quanto ha comunicato ai propri creditori e azionisti la stessa Oi, spiegando che l'offerta arrivata dall'operatore di torri Highline e' stata presentata attraverso Bank of America Merrill Lynch ed e' stata "sopra il prezzo minimo stabilito per l'acquisizione, nell'ambito del processo competitivo".

Telecom Italia, assieme a Telefonica (che opera in Brasile attraverso Vivo) e Claro, aveva presentato un'offerta vincolante per le attivita' mobili di Oi in Brasile. Il diritto di esclusiva con Highline, si legge ancora nella nota di Oi, "e' effettivo fino al 3 agosto e puo' essere esteso attraverso un ulteriore accordo tra le parti". L'accordo mira a garantire sicurezza e rapidita' ai negoziati in corso tra le parti e a consentire a Oi di garantire ad Highline il diritto di pareggiare (right to match), durante l'asta competitiva che si dovrebbe tenere in autunno, le altre offerte che saranno ricevute. Per fine agosto, secondo quanto scritto dalla stampa locale, si terra' l'assemblea dei creditori.