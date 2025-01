Tim, prorogato il termine per la decisione finale su Sparkle. Iliad punta a prendersi Wind Tre (e non solo)

Tim proroga al 15 marzo l'offerta per Sparkle: possibile consolidamento del mercato con Iliad in cerca di acquisizioni

E’ stata prorogata d’intesa tra le parti al 15 marzo la validità dell’offerta per Sparkle. Lo comunica una nota di Tim. Il cda del gruppo di tlc ha accertato l’evoluzione positiva delle negoziazioni con Mef e Retelit (fondo Asterion) relative all’offerta per Sparkle.

Tim ha quindi concesso un’estensione fino al 15 marzo per consentire la finalizzazione delle operazioni propedeutiche alla decisione finale sull’offerta. Nello specifico il finanziamento delle banche. L’ultima proposta presentata dal Mef e dal fondo Asterion lo scorso dicembre confermava per Sparkle un enterprise value di 700 milioni di euro e aveva validità fino al 27 gennaio. E dunque nonostante la buona notizia per Tim circa la decisione della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato esigibile il credito da 1 miliardo di euro che la società vanta con lo Stato Italiano per il rimborso del canone non dovuto, il titolo ha chiuso in ribasso dello 0,77%.

Secondo gli analisti la cessione di Sparkle anche se ritardata si farà. E per una cessione ormai quasi certa all'orizzonte potrebbe arrivare un ulteriore consolidamento del mercato dopo l'acquisto di Vodafone Italia da parte degli svizzeri di Swisscom che possiedono Fastweb. Infatti secondo indiscrezioni Iliad, che aveva fatto un'offerta per Vodafone rifiutata dalla società britannica, potrebbe ora puntare a Wind Tre posseduta dai cinesi di Hong Kong di Hutchison. Iliad e Wind Tre sono già soci in Zefiro una joint venture al 50% per condividere e gestire le proprie reti mobili nelle aree meno popolate. Nel mirino di Iliad potrebbero anche finire le attività business e consumer di Tim in Italia.