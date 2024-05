Tinexta, fiducia digitale e sicurezza informatica trainano la crescita: +14,4%

Tinexta, fiducia digitale traina il boom. Trimestre debole per il settore Business Innovation

La fiducia digitale, trainando il fatturato di Tinexta in su del 14,4% anno su anno, si conferma come elemento fondamentale per l'azienda, compensando il modesto contributo di Business Innovation.

Questo è quanto emerge dal report redatto da Intermonte. Nel dettaglio, la fiducia digitale e la sicurezza informatica hanno guidato una crescita significativa del fatturato nel primo trimestre, superando le aspettative e dimostrando la solidità del posizionamento di TNXT nel mercato in continua espansione. La Fiducia Digitale ha registrato una crescita del 21,1% e un espansione dei margini del 3,4% rispetto all'anno precedente, sottolineando la resilienza di questo settore meno soggetto a stagionalità. La sicurezza informatica ha anch'essa mostrato segnali positivi, con una crescita del 15,7%, mentre Business Innovation ha registrato una crescita più modesta del 4,4%, dovuta principalmente alla consolidazione di ABF.

Nonostante il trimestre debole di BI (Business Innovation), i ricavi complessivi sono saliti a 98,4 milioni di euro, in aumento del 14,4% anno su anno. Gli indicatori di redditività hanno mostrato una buona tenuta, con margini della Fiducia Digitale in espansione del 3,4% anno su anno e una stabilità della redditività della sicurezza informatica, sebbene BI abbia registrato una debole performance a causa della stagionalità e di un mix meno favorevole.

Le stime aziendali sono state confermate in seguito ai risultati del primo trimestre, mantenendo una prospettiva positiva per il resto dell'anno. Si prevede un aumento del fatturato tra il 21% e il 23%, con un incremento proporzionale della redditività in tutte le divisioni. Nonostante il debito netto sia aumentato a 240 milioni di euro, le proiezioni indicano un rapporto debito netto/EBITDA rettificato compreso tra 1,7x e 1,9x alla fine dell'anno.

La raccomandazione di acquisto del titolo è confermata, con un target price di 29,0 euro. Nonostante il primo trimestre non sia altamente indicativo delle tendenze annuali, la solidità della fiducia digitale e la prospettiva di miglioramento graduale di Business Innovation continuano a sostenere un'opinione positiva sulle prospettive future di Tinexta.