Titoli di Stato BTP e BOT con rendimenti pazzeschi: ecco tutte le date

Btp-Bot, ecco il calendario ufficiale delle aste di settembre 2023

Settembre è partito, e anche un anno finanziario è alle porte: gli investitori dovrebbero infatti segnare sul calendario alcune date importanti relative alle aste dei titoli di Stato del mese di settembre. Secondo quanto scrive Informazione Oggi gli appuntamenti "sono 5 e, nello specifico, si tratta di 2 aste per BTP a medio-lungo termine, 2 aste per i titoli brevi, ovvero BOT e un’asta (unica) per BTP Short Term e BTP€i. Vediamo nel dettaglio i giorni da segnare in rosso".

Aste titoli di Stato di settembre 2023: ecco il calendario dettagliato

Gli appuntamenti per le aste saranno cinque, ma- come sottolinea Informazione Oggi- il Dipartimento del Tesoro potrebbe stupire gli investitori e annunciare emissioni speciali. Per esempio, un nuovo BTP Italia oppure il BTP Valore, titolo emesso la prima volta a giugno.

In attesa, ecco le date da segnare in rosso sul calendario:

7 settembre: comunicazione BOT;

8 settembre: comunicazione medio-lungo (BTP e CCTeu);

12 settembre: asta BOT;

13 settembre: asta medio-lungo;

14 settembre: regolamento BOT;

15 settembre: regolamento medio-lungo;

21 settembre: comunicazioni BTT Short Term e BTP€i;

22 settembre: comunicazione bot;

25 settembre: comunicazione medio-lungo;

26 settembre: asta BTP Short Term e BTP€i;

27 settembre asta BOT;

28 settembre: asta medio-lungo e regolamento BTP Short Term e BTP€i;

29 settembre: regolamento BOT.