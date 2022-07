Tod's, già svanito l'effetto Ferragni. Il titolo vale meno di un anno fa

Tod's, le azioni perdono valore. Ma un anno fa con la Ferragni...

Chiara Ferragni e Tod's, effetto già svanito dopo un solo anno. Fece notizia - si legge su Verità e Affari - l’ingaggio da parte del gruppo dell’influencer che venne chiamata addirittura nel consiglio d’amministrazione dell’azienda marchigiana di Diego Della Valle. Subito il clamore mediatico si accompagnò a un balzo del titolo in Borsa, come se l’effetto Ferragni potesse far guadagnare punti sul mercato di Borsa. Così è stato, ma l’effetto è durato poco. Oggi il titolo Tod’s sul mercato vale meno di quando, nell’aprile del 2021, fu annunciato l’ingresso di Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione.

Era il 9 aprile del 2021 - prosegue Verità e Affari - e il titolo valeva quel giorno poco sopra i 32 euro. La notizia vide impennarsi già in quella seduta le quotazioni e poi il rialzo si fece sempre più robusto. Fino ad arrivare a quasi raddoppiare il prezzo dell’azione a quota 63,85 euro, il picco massimo toccato il 18 giugno del 2021. In soldoni si trattò di un incremento del valore di mercato del gruppo del lusso di qualche centinaio di milioni di euro in soli due mesi. Già, ma davvero rende per le imprese affidarsi al marchio Ferragni? C’è un ritorno palpabile dell’investimento sulla sua figura? Dipende. I media tendono a enfatizzare il fenomeno e, soprattutto nel mondo dell’immagine così impalpabile, difficile stimare impatti economici e finanziari.