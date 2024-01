Tod's incassa un 2023 brillante: fatturato in crescita del 12% a 1,1 miliardi

Tod's, i marchi del gruppo hanno registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi

Fatturato in crescita per il gruppo Tod's che nel 2023 è ammontato a 1.126,7 milioni di Euro, con una crescita dell’11,9% rispetto al 2022. A cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, sarebbe stato pari a 1.147,5 milioni di Euro, con un incremento del 14,0% rispetto al 2022. Il cda ha approvato i dati preliminari di vendita dell’esercizio 2023.

Il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha così commentato: “Il nostro Gruppo ha chiuso l’esercizio con ottimi risultati di vendita; tutti i marchi hanno registrato una crescita a doppia cifra dei loro ricavi, a cambi costanti. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno, pur all’interno di un contesto macroeconomico non facile a livello internazionale. Eccellenti i risultati del marchio Tod’s, sempre più apprezzato per il suo stile raffinato e moderno, espressione della grande artigianalità del made in Italy; i suoi prodotti iconici sono sempre più amati da un crescente numero di clienti di tutte le fasce di età a livello internazionale. Anche il marchio Roger Vivier ha svolto un ottimo lavoro, registrando anche in questo esercizio un solido tasso di crescita a doppia cifra, conservando il suo posizionamento esclusivo nel segmento più alto dei prodotti di lusso.

Siamo molto soddisfatti per i risultati dei marchi Hogan e Fay, cresciuti a doppia cifra rispetto allo scorso anno, dimostrando un enorme potenziale di crescita futura. Considerando la buona qualità dei dati, siamo molto positivi sui risultati reddituali che potremo ottenere, oltre che sull’ottima capacità di crescita futura del nostro Gruppo. La tendenza del mercato mondiale, sempre più attento alla grande qualità artigianale e all’Italian lifestyle, rende i nostri marchi sempre più desiderabili per i consumatori di alta qualità. Il gruppo Tod’s è, come sempre, molto attento a tutto quanto possa migliorare le condizioni dei suoi dipendenti, attivando con questo spirito molti progetti e iniziative utili a migliorare il benessere comune".

