Milano, Torre Velasca in vendita: interesse di Generali e fondi tedeschi

Torre Velasca in vendita, ecco quanto vale e chi potrebbe comprarla

Torre Velasca è di nuovo in vendita. Dopo soli quattro anni circa dal passaggio di proprietà da Unipol al colosso immobiliare americano Hines, l'iconico palazzo milanese adesso è stato messo ancora una volta sul mercato. Torre Velasca torna a svettare nelle indiscrezioni del settore real estate. Secondo quanto risulta a Milano Finanza, uno dei simboli della città meneghina che segna la silhouette di Milano dalla metà degli anni '50 sarebbe stato messo in vendita da Hines. La società americana, che in Italia è guidata da Mario Abbadessa. Le banche d'affari sono alla ricerca di un acquirente e si specula sul possibile interesse di alcuni fondi d'investimento tedeschi ma anche su un colosso italiano. Da Decka a Union Investment, braccio di investimento del gruppo Dz Bank: da Commerz Real, parte del gruppo Commerzbank, fino a Generali.

Ma - prosegue Milano Finanza - non sarà semplice trovare un acquirente per Torre Velasca, complice un meccanismo complicato per questa tipologia di immobili. La tempistica dei sondaggi sul mercato da parte di Hien non è casuale. Tra un anno dovrebbe cominciare l'ammodernamento della piazza sottostante e della stessa torre e questo farebbe inevitabilmente aumentare il valore. Il colosso americano guidato in Italia da Abbadessa il 16 gennaio 2020 l'aveva acquistata per circa 150 milioni. Per Unipol una vendita ventilata da anni e che finalmente si era concretizzata. Ora si ricomincia, Torre Velasca è di nuovo in vendita.