Totti, che passione per il padel: il Pupone apre una nuova società con il figlio di 19 anni. Ecco che cosa farà

Totti apre una nuova società di padel con il figlio Cristian. Ecco che cosa farà

Il padel, la seconda passione dopo il calcio di Francesco Totti, diventa un business per “il pupone” in cui "raddoppia" e coinvolge anche il suo erede. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Nicola Giovanni Cerini si sono presentati lo stesso Totti con il figlio Cristian (attualmente giocatore nella squadra calcistica dell’Avezzano in serie D) e Alessandro Romano Zaffarani per costituire la nuova Ten Padel srl.

La newco vede Zaffarani detenere il 49% del capitale, con papà Totti al 2% e l’erede al restante 49%. Zaffarani e Totti junior sono i due amministratori della società che si occuperà, come da statuto, dell’attività di “realizzazione, gestione ed esercizio di centri sportivi polifunzionali quale centro padel, centro calcetto, centro tennis, centro pallavolo e centro basket”, la newco potrà inoltre organizzare “eventi sportivi e gare agonistiche”, vendere gadget e integratori per uso sportivo.

Per Totti junior si tratta della sua prima partecipazione in una società e del suo primo incarico giuridico. Zaffarani è figlio di Alessandro, imprenditore romano che dal 2023 è socio paritetico al 50% con Totti senior della Tz Service che ha come attività lo sviluppo di campi di padel.