Toyota e Volkswagen sul podio, ma il primo posto è inaspettato. Ecco l'auto più venduta a luglio

Le auto più vendute in Europa a luglio 2024, Volkswagen e

Secondo le ultime statistiche dell'istituto britannico Jato Dynamics, le vendite di auto in Europa hanno subito un notevole boom nel mese di luglio 2024. I dati rivelano una forte domanda di SUV, con 554.000 immatricolazioni, un incremento del 6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Tra i modelli più venduti, emergono le auto delle case automobilistiche Dacia, Toyota, Volkswagen e Kia.

10. Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf mantiene una solida posizione nella top ten, registrando 13.924 vendite a luglio. Questo modello iconico continua a essere molto apprezzato, con versioni plug-in che offrono un’autonomia di 100 km in modalità elettrica, tra cui le varianti da 204 e 272 cv.

9. Opel Corsa

In nona posizione troviamo la Opel Corsa, con 13.938 unità vendute. Questa utilitaria è particolarmente popolare grazie alla sua versione a benzina 1.2 Hybrid, perfetta per la città e per i viaggi.

8. Hyundai Tucson

La Hyundai Tucson si colloca all'ottavo posto con 14.391 vendite, mostrando un incremento del 4% rispetto all'anno scorso. Il nuovo modello offre un cruscotto digitale da 10,3 pollici e uno spazio interno ampliato, rispondendo così alle esigenze moderne dei guidatori.

7. Renault Clio

La Renault Clio occupa il settimo posto, con 15.157 vendite. L'ibrida full E-Tech con motore 1.6 a benzina da 143 cv è particolarmente apprezzata per la sua combinazione di efficienza e prestazioni.

6. Toyota Yaris

La Toyota Yaris si posiziona al sesto posto con 15.237 immatricolazioni, registrando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. La versione ibrida full da 116 cv è molto richiesta per la sua eccellente efficienza nei consumi.

5. Dacia Duster

Al quinto posto c'è la Dacia Duster, con 15.314 vendite a luglio, che rappresenta un incremento significativo del 29%. Le versioni ibride, sia mild che full, sono molto popolari, con la versione 1.3 cc mild hybrid a trazione integrale che guida la classifica.

4. Kia Sportage

La Kia Sportage si piazza al quarto posto con 15.531 vendite, consolidandosi come il modello più venduto della casa coreana in Europa. Questo SUV compatto continua a essere una scelta preferita tra gli acquirenti.

3. Toyota Yaris Cross

Sul terzo gradino del podio troviamo la Toyota Yaris Cross, con 17.314 immatricolazioni. Questo crossover, che offre più spazio e altezza rispetto alla Yaris standard, è molto apprezzato per le sue caratteristiche versatile e il design moderno.

2. Volkswagen T-Roc

Il Volkswagen T-Roc conquista il secondo posto con 19.254 vendite. Questo crossover compatto è conosciuto per i suoi interni eleganti e le opzioni di motorizzazione che includono benzina, diesel e 4x4, con la versione 1.5 TSI benzina Style che spicca tra le preferenze.

1. Dacia Sandero

Al primo posto, con una performance eccezionale, c'è la Dacia Sandero, che ha venduto 22.398 unità a luglio 2024, con un incremento del 34% rispetto all'anno precedente. Questo modello, caratterizzato da un design accattivante e un prezzo competitivo, ha superato di oltre 3.000 unità la Volkswagen T-Roc, confermandosi come l'auto più venduta in Europa.