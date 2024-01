Auto, Volkswagen batte per la prima volta Fiat nelle vendite italiane

Volkswagen supera Fiat nel mercato delle auto italiane

I dati recenti dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae) segnalano un avvenimento senza precedenti nel panorama automobilistico italiano: Volkswagen ha superato Fiat nelle vendite di autoveicoli, interrompendo un dominio che durava quasi un secolo.

Nel mese di dicembre, Volkswagen ha venduto 220 vetture in più rispetto a Fiat, segnando la prima volta dal 1928 in cui la casa automobilistica tedesca supera il marchio italiano nelle classifiche mensili di vendita. Tuttavia, su base annuale, Fiat mantiene la sua posizione di leader, con 174.580 immatricolazioni rispetto alle 122.794 di Volkswagen nel corso del 2023.

Nonostante la leadership annuale di Fiat, la distanza tra i due colossi dell'industria automobilistica si è notevolmente ridotta, con una diminuzione delle vendite Fiat del 2,45% nel 2023. La quota di mercato di Fiat è scesa dal 13,59% all’11,14%, segnando un calo significativo rispetto agli anni precedenti. Il calo delle vendite di Fiat è evidente anche nei dati mensili di dicembre, con un crollo del 16%. Nel medesimo periodo, Volkswagen ha registrato un aumento delle vendite, portando la sua quota di mercato dall’8,5% al 9,7%.

Gli analisti attribuiscono il calo delle vendite di Fiat all'invecchiamento della gamma dei modelli e alla mancanza di rinnovamento, mentre Volkswagen ha tratto vantaggio dall'offerta di modelli più moderni e diversificati. In particolare, il modello Fiat Panda, con 6.946 unità vendute nel 2023, è stato uno dei più venduti, ma la concorrenza della Volkswagen T-Roc, che ha venduto 3.490 auto nella stessa fascia di mercato, è evidente. Fiat potrebbe trovare una via di uscita dalla sua situazione attuale con il lancio di una versione ibrida della nuova Fiat 600. Tuttavia, il calo della quota di mercato di Fiat a dicembre del 16%, passando dall’11,9% al 9,5%, riflette la necessità di affrontare tempestivamente le sfide emergenti nel mercato automobilistico italiano. Il sorpasso di Volkswagen su Fiat segna un momento di svolta nel settore automobilistico italiano, sottolineando la necessità per Fiat di riconsiderare la sua strategia per mantenere la sua posizione storica di leadership.