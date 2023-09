Trasporti, Roberta Vivenzio nuova responsabile media relations del Gruppo Fs

Trasporti, Roberta Vivenzio a capo delle Media Relations nel Gruppo Ferrovie dello Stato

Roberta Vivenzio approda come nuova responsabile Media Relations, Media Content Management e Deputy Chief Communication Officer nel Gruppo FS Italiane ed entra così a far parte della squadra di Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS da luglio 2021.

Appena due settimane la manager fa aveva lasciato il suo ruolo di direttrice Global Media Relations in Snam. Laureata in Scienze Politiche, ha completato la sua formazione presso London School of Journalism, dove ha conseguito la specializzazione. Vivenzio ha un solido background professionale nell'ambito della comunicazione: in passato ha lavorato per Borsa Italiana, Gruppo London Stock Exchange Group (LSEG); Enel dove ha ricoperto il ruolo di Head of Global Media Relations e Tim in qualità di responsabile dell’ufficio stampa estera.