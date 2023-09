"Il Dottor Bonomi non è laureato": sbugiardato il capo di Confindustria

Confindustria, il caso Bonomi: senza laurea si gioca l'ambito posto alla Luiss. Il documento che lo sbugiarda

Scoppia la bufera sul presidente di Confindustria Carlo Bonomi dopo la scoperta che il numero uno degli industriali non ha mai completato gli studi e non è laureato. A Bonomi, in questi anni, è stata accreditata una generica laurea in economia e commercio, a partire dal suo profilo di Wikipedia. Anche il Corriere lo ha scritto il 30 luglio scorso, dentro a un pezzo sull'"allarme crescita" lanciato da Confindustria. Sul sito della Bocconi, la prestigiosa università meneghina, Bonomi - si legge su Il Fatto Quotidiano - è invece appellato come "dott." all’interno del consiglio d’amministrazione dell'ateneo: venne nominato nel 2018 quale presidente di Assolombarda. Ebbene, Bonomi non ha mai smentito la notizia di avere una laurea. Eppure forse avrebbe dovuto farlo. Non ha mai completato gli studi universitari.

Carlo Bonomi senza laurea



A metterlo nero su bianco - prosegue Il Fatto - sono i verbali di due assemblee della Fiera Milano Spa, redatti e sottoscritti dal notaio Mario Notari. Bonomi, infatti, è anche presidente del cda di Fiera Milano Spa dall’aprile del 2020, quando era stato già designato per la guida di Confindustria. E dalla società quotata in Borsa incassa 107mila euro all’anno più altri 45mila, sempre annui, riconosciutigli per mansioni che solitamente non rientrano tra quelle del presidente. Cioè: "Curare e implementare, anche a livello internazionale, le relazioni esterne istituzionali".

Eccoli, dunque, i due verbali che attestano il buco nero accademico di Bonomi. Il primo è dell’assemblea ordinaria di Fiera Milano Spa, "tenutasi in data 28 aprile 2021". L’allegato C del documento è dedicato alle domande degli azionisti arrivate via mail. Domanda numero 4, secca: “Il Presidente di Fiera Milano in cosa è laureato?”. Risposta della società, altrettanto secca che però suona come un ossimoro fantozziano: "Il Dottor Bonomi non possiede alcun titolo di laurea". Resta Dottore, con la maiuscola, ma senza titolo. il problema sorge adesso, il progetto di Bonomi è quello di diventare presidente del cda della Luiss, l'università confindustriale. Ma guidare l'ateneo senza una laurea è come guidare un'auto senza patente. E infatti la legge non glielo consente.