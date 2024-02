Truffe carta di credito e debito: come proteggersi, 10 consigli

Truffe carta di credito: i consigli per proteggersi

In estate sono molti gli italiani che trascorreranno le vacanze all'estero e per evitare di avere troppo contante o di effettuare il cambio della valuta pagheranno soprattutto con la carta di credito/debito. Il rischio però di incorrere in truffe è sempre dietro l'angolo e per questo Facile.it ha stilato un vadenecum in 10 mosse per proteggersi.

Il sito infatti in base alla ricerca mUp Research - Norstat stima che 3,2 milioni di italiani nell'ultimo anno hanno subito una truffa o un tantativo di raggiro in merito alla carta di credito.