Trump lancia le criptovalute nelle sue aziende e stoppa la Fed. Nuovo allarme mondiale

Trump lancia le criptovalute nelle sue aziende: tutto su Usd1 e gli stablecoin

Donald Trump ha lanciato il suo progetto legato alle criptovalute e ora oltre ai dazi per l'Europa e il resto del mondo c'è anche questo problema da affrontare. In questo senso il ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti era stato profetico nei giorni scorsi: "Si parla moltissimo dei dazi" americani, ma "a me - ha detto Giorgetti - preoccupa soprattutto l’utilizzo delle criptovalute, o meglio degli stablecoin, per riaffermare il signoraggio del dollaro nel mondo". Neanche il tempo di dirlo che Trump è passato all'azione e ieri ha lanciato Usd1, un progetto - riporta Il Corriere della Sera - che fa a capo a World Liberty Financial, società controllata al 60% da Trump e familiari.

Fondata a settembre del 2024, Wlfi ha raccolto 550 milioni da investitori, perlopiù anonimi, con l’obiettivo di "rafforzare lo status globale del dollaro". Come? Tramite le stablecoin, una categoria particolare di criptovalute che, a differenza di bitcoin e simili, promette di mantenere un valore costante perché ancorato a quello di una moneta sovrana. Questa caratteristica le rende adatte a fungere da strumento di pagamento e anche di risparmio nei Paesi ad alta inflazione, dove - prosegue Il Corriere - le persone sono in cerca di uno scudo dalla svalutazione delle monete nazionali.

Forse fiutando questo pericolo, negli ultimi mesi la Bce ha accelerato sulla messa a punto del progetto di euro digitale che, tuttavia, rischia di aprire un altro fronte di scontro fra Trump e l’Europa. L’ordine presidenziale sulle cripto richiede infatti anche l’adozione di misure "per proteggere gli americani dai rischi delle valute digitali delle banche centrali". Anche "vietando la loro emissione, circolazione e utilizzo" nel Paese. Su queste basi, Trump ha già ordinato alla Federal Reserve di bloccare i lavori sul dollaro digitale. A svilupparlo sarà la sua World Liberty Financial, ma c'è il problema del conflitto di interessi.