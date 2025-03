Trump sui dazi tira dritto: "Quelli su acciaio e alluminio restano". E ne annuncia anche altri

Trump annuncia nuovi dazi: "Scatteranno dal prossimo 2 aprile"

Donald Trump prosegue con la sua guerra commerciale. Dopo le minacce e i dietrofront questa volta il presidente americano tira dritto sui dazi, in particolare su quelli che sono già scattati su acciaio e alluminio. "Non ho nessuna intenzione di allentare i dazi, sia sull'acciaio che sull'alluminio", ha ribadito il tycoon ai giornalisti che viaggiavano con lui sull'Air Force One. Il presidente ha invece confermato la promessa di imporre dazi reciproci già dal prossimo due aprile per porre rimedio alle pratiche commerciali che Washington ritiene ingiuste, aumentando la possibilità che più prodotti e partner commerciali vengano presi di mira.

"Il due aprile - spiega Trump - è un giorno di liberazione per il nostro Paese", ha sottolineato: "Miliardi di dollari sono già arrivati nel nostro Paese e i soldi più grandi arriveranno dal 2 di aprile". Da gennaio, Trump ha imposto dazi su vari partner commerciali e merci, tra cui acciaio e alluminio, stravolgendo gli equilibri nei mercati finanziari e alimentando i timori che i suoi piani potrebbero far precipitare la più grande economia del mondo in recessione.