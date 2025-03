Trump: "Dal 2 aprile dazi del 25% sulle auto". Crollo sui mercati dei titoli: da Tesla a General Motors

Usa, Trump ha ufficialmente iniziato la guerra commerciale contro l'Europa: ecco che cosa sta per succedere

Donald Trump ha fatto l'annuncio tanto temuto: "Dal 2 aprile scatteranno i dazi del 25% su tutte le auto importate negli Stati Uniti". Il presidente americano si è presentato in conferenza stampa e ha parlato così ai cittadini: "Questo è l'inizio del giorno della liberazione dell'America, ci riprenderemo i soldi che ci sono stati portati via da altri Paesi". E poi ha anche aggiunto: "Le tariffe sulle auto saranno permanenti". Trump quantifica: "Potremmo probabilmente raccogliere una somma dai 600 miliardi ai mille miliardi in un periodo relativamente breve" con la politica dei dazi sulle importazioni. "Penso - ha aggiunto - che succederà entro un anno da ora, ma cominciando subito, immediatamente".

Gli introiti, specifica la Casa Bianca saranno usati per tagliare le tasse dei cittadini statunitensi. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti applicheranno dei dazi anche sui prodotti farmaceutici e sul legname importati. Il mercato osserva con preoccupazione l'annuncio di nuove tariffe. Già prima di conoscere l'entità dei dazi Wall Street ha chiuso in rosso con il Nasdaq che ha ceduto 2 punti percentuali. In affanno i titoli del comparto automotive: Tesla ha ceduto il 5,58%, General Motors ha chiuso in calo del 3,1%, mentre Ford ha ottenuto un guadagno dello 0,1%.

I dazi doganali aggiuntivi sulle automobili annunciati da Donald Trump avranno un effetto "significativo" sui costi di produzione delle Tesla, ha avvertito mercoledì Elon Musk."Per essere chiari, ciò influirà sul prezzo dei pezzi di ricambio per le auto Tesla che provengono da altri paesi. L'effetto sui costi non è trascurabile", ha affermato Musk, stretto alleato del presidente americano, sul suo social network X.

I colossi automobilistici giapponesi e sudcoreani, da Toyota a Hyundai, hanno visto le loro azioni crollare di oltre il 3% giovedì all'apertura delle Borse di Tokyo e Seul, dopo l'annuncio di dazi americani del 25% sulle auto straniere.Intorno alle 00:10 GMT alla Borsa di Tokyo, la Toyota ha perso il 3,72%, la Mitsubishi il 3,70%, la Nissan il 3,2% e la Honda il 2,77% dopo aver perso fino al 3,1% nei minuti precedenti. A Seul, le azioni Hyundai sono crollate fino al 3,4%.