Trump impone all'Ue dazi al 25%, Orsini: "È un’ora buia, vuole la nostra deindustrializzazione"

Dazi al 25%, la risposta dell'Europa a Trump: "Reagiremo"

Donald Trump è passato dalle parole ai fatti, imposti all'Europa dazi al 25%, una mazzata non certo inaspettata ma che ha spiazzato in molti a Bruxelles. Dopo la decisione degli Stati Uniti è intervenuto un portavoce dell'Ue, le sue parole nei confronti del tycoon sono state molto decise: "L'Ue - ha spiegato - reagirà in modo fermo e immediato alle barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando i dazi vengono utilizzati per contestare politiche legittime e non discriminatorie. L’Ue proteggerà sempre le aziende, i lavoratori e i consumatori europei dai dazi ingiustificati".

E ancora: "L’Ue è il più grande mercato libero del mondo. Ed è stata una manna per gli Stati Uniti. Gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi. Le aziende americane sono state in grado di investire e generare entrate sostanziali proprio perché l’Ue è un grande mercato unificato che fa bene agli affari", ricordando poi che il commercio transatlantico di beni e servizi "ammonta a oltre 1,5 trilioni di dollari all'anno, il più grande al mondo".

A lanciare però l'allarme è il presidente di Confindustria: "È un’ora buia - ha dichiarato Emanuele Orsini - si tratta di un cambio di paradigma, inaspettato e incredibile quello che arriva dagli Stati Uniti. La minaccia non è quella di un impatto solo sulle dinamiche commerciali. La verità è ben più drammatica: qui si rischia la tenuta economica e sociale di molti stati dell’Unione e dell’Unione stessa. Quello che arriva dalla leadership americana è un attacco alle imprese e al lavoro europei. Il vero obiettivo è la deindustrializzazione del nostro continente, e quindi dei suoi livelli occupazionali".

"A rischio – prosegue Orsini – sono i valori fondanti delle democrazie occidentali cui ci vantiamo di appartenere: il patto sociale tra impresa e lavoro. Dobbiamo pensare seriamente a misure straordinarie per un momento straordinario". E ancora: "L’Europa deve cambiare marcia: il tempo è finito i provvedimenti che sono stati annunciati oggi a Bruxelles non bastano".