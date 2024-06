Turismo, fallisce il colosso tedesco Fti. Viaggi a rischio dal 4 giugno

Turismo: fallito Fti, terzo tour operator più grande d'Europa

La stagione estiva non è ancora entrata nel vivo ma il gruppo turistico tedesco Fti ha dichiarato fallimento. Fti Touristik GmbH, la società madre del terzo tour operator europeo Fti Group, con 90 filiali in tutto il mondo, ha presentato domanda per l'apertura di una procedura di insolvenza presso il tribunale distrettuale di Monaco di Baviera. Il Gruppo Fti, che conta circa 11.000 dipendenti, si è trovato in difficoltà durante la pandemia che ha gettato tutto il settore viaggio in grave crisi. Il terzo più grande gruppo turistico europeo dopo TUI e DER Touristik aveva ripreso a seguito dell'aumento della domanda ma negli ultimi tempi il numero delle prenotazioni è stato notevolmente inferiore alle aspettative. Nell'ultimo anno finanziario 2022/2023, l'azienda aveva registrato un aumento del fatturato del 10% a 4,1 miliardi di euro generando utili nell'ordine dei milioni a doppia cifra. Recentemente il principale azionista è stata la famiglia di investitori egiziani Sawiris. "Stiamo lavorando duramente per garantire che i viaggi già iniziati possano essere completati come previsto", ha affermato la società.