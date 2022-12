Turismo, nel 2022 floppa la Puglia. Brilla la Sardegna, bene le Marche

Secondo la classifica di reputazione turistica la regione Puglia è solo nona. La ricerca

Alla fine di ogni anno si fanno i bilanci e dalla ricerca effettuata da Demoskopika risulta che la regione Puglia quest’anno, nonostante il boom di flussi dell’ultima estate, si posiziona al nono posto per il settore del turismo. Lo schema metodologico predisposto dall'istituto ha preso come riferimento oltre 144 milioni di pagine indicizzate, poco più di 7 milioni di like e follower sulle reti social, ben 53 milioni le recensioni conteggiate e quasi 386 mila le strutture ricettive osservate.

La classifica di reputazione turistica completa

Secondo la classifica al primo posto troviamo ancora il Trentino Alto Adige, come destinazione "più social" d'Italia. A seguire c'è la Toscana e al terzo l'Emilia-Romagna. Il podio, di fatto, è lo stesso dell'anno scorso. Le altre regioni della top ten sono Marche in quarta posizione, Veneto in quinta e poi a seguire: Lazio, Sicilia, Lombardia, Puglia e Basilicata. All'Umbria spetta il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2021 meritando un balzo in avanti di ben 5 posizioni nel Regional Tourism Reputation Index.

La regione Puglia

Quest'anno la regione Puglia è fuori dalla top5 per il posizionamento online, preceduta da Toscana, Campania, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Sicilia. Puglia al sesto posto, con 104 punti e 8,3 milioni di risultati. Sul podio invece per "popolarità della destinazione", al terzo posto dietro Sardegna e Toscana.