Twitter: boom degli utenti, ma utili e ricavi fanno -19%

Il social media Twitter accresce i suoi utenti durante la pandemia, ma riduce utili e ricavi.

L'uccellino cinguettante annuncia che la sua base di utenti giornaliera è aumentata del 12% a 186 milioni nei tre mesi terminati il ​​30 giugno rispetto al precedente trimestre, un aumento più forte del previsto. I ricavi sono scesi del 19% rispetto a un anno fa a 683 milioni di dollari, sotto gli attesi 702 milioni di dollari.

Twitter, utenti e ricavi durante la pandemia

Nel trimestre precedente, Twitter aveva rifiutato di fornire previsioni di entrate o ricavi operativi, citando l'incertezza economica legata ai virus e il rapido mutamento delle condizioni di mercato. Per gli stessi motivi, la società non ha fornito indicazioni per tali parametri nel suo ultimo rapporto sulle entrate.

La società registra anche una perdita di 1,23 miliardi di dollari, rilevando che i suoi risultati sono stati influenzati da un beneficio fiscale di oltre 1 miliardo di dollari che aveva ottenuto nel 2019. Escludendo questa voce, la perdita di Twitter è stata più marcata di quanto previsto dagli analisti.