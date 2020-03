Coronavirus. Le misure adottate dalla Fed, annunciati 700 miliardi di dollari

Cos'è successo?

I tassi di taglio della Fed allo 0-0,25% in una seconda misura fuori ciclo questo mese citando i rischi per l'economia, hanno annunciato un programma di quantitative easing di 700 miliardi di dollari, acquistando almeno 500 miliardi di dollari di Treasury USA e 200 miliardi di dollari di titoli garantiti da ipoteche delle agenzie, "per il funzionamento" di tali mercati. Ciò segue la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, risalente a venerdì, di un'emergenza nazionale, che ha sbloccato 50 miliardi (dollari americani) di finanziamenti per combattere il coronavirus e i suoi effetti, con la Casa dei Rappresentanti che passano misure che significheranno il test coronavirus libero per tutti coloro che hanno bisogno di un test, due settimane di congedo per malattia retribuito, e fino a tre mesi di congedo familiare e medico retribuito. Le dichiarazioni della Fed e l'annuncio di Trump sono stati parte di una più ampia escalation della risposta globale alla pandemia di COVID-19, che coinvolge sia la politica fiscale che quella monetaria. Venerdì la Germania ha presentato un pacchetto di 550 miliardi di euro per la sopravvivenza delle imprese vulnerabili, con il ministro dell'Economia che si impegna a un supporto illimitato verso le imprese più piccole, dai tassisti, alla industrie creative, ai grandi nomi con decine di migliaia di lavoratori. "L'escalation della risposta da parte dei governi ha luogo come la diffusione del virus continua, con quasi 170.000 casi segnalati e circa 6.500 decessi in tutto il mondo, insieme a sempre più provate perturbazioni economiche. I paesi di tutta Europa si sono mossi per chiudere i confini con La Spagna, la Francia e i Paesi Bassi che impongono restrizioni alla circolazione nei loro paesi. Nel frattempo Apple ha detto di avere intenzione di chiudere tutti i negozi al di fuori della Cina. La volatilità dei mercati sembra destinata a continuare nella nuova settimana. Dopo il 9,3% raduno del venerdì e il più grande aumento di un giorno dal 2008, Futures S&P 500 stanno indicando un inizio inferiore del 4% al momento della scrittura. Il dollaro statunitense si è indebolito dello 0,7% nei confronti dell'euro ed è ora a 1,117. Il forte rally delle azioni di venerdì, dopo il calo del 9,5% di giovedì, dimostra che il mercato è disposto a premiare le azioni politiche mirate per mitigare la diffusione del virus e limitarne l'impatto economico, anche se le misure a sfioro come i tagli dei tassi d'interesse sono stati scarsamente ricevute. Dimostra inoltre l'importanza per gli investitori dell'evitare decisioni avventate durante i periodi di elevata volatilità del mercato. Molti dei giorni migliori per i mercati nella storia recente hanno avuto luogo in mesi che hanno anche portato i giorni peggiori. La vendita di panico dopo forti cali può anche significare affrontare i 'giorni peggiori' in assenza del meglio.

A che cosa stiamo guardando?

Il rally di venerdì ha chiuso una settimana storica nei mercati finanziari che ha visto il mercato orso più veloce della storia degli Stati Uniti, un calo record di un giorno nelle azioni europee, crollo quasi record dei prezzi del petrolio e periodi di illiquidità nel governo mercati obbligazionari scatenano il panico e le vendite indiscriminate, con il colpo VIX75, a soli 5 punti dal record del 2008. Nella settimana e nelle prossime settimane, pensiamo che i mercati saranno focalizzati su seguenti fattori:

• Prova del contenimento dei virus nei mercati sviluppati. Gli sforzi presi per contenere l'epidemia di virus in Cina e Corea hanno riscontrato successo, e il fine settimana ha portato notizie incoraggianti sull'assenza di nuove infezioni segnalate per 48 ore nella città italiana di Vo 'Euganeo, uno dei primi posti in Europa ad essere chiuso. Non appena si è diffusa la pandemia in Europa e negli Stati Uniti, l'Italia ha messo in campo forti misure per contrastare l'epidemia, imponendo restrizioni ai viaggi a livello nazionale e chiusura della maggior parte dei negozi del paese. Se queste azioni si rivelano efficaci, potrebbero forniere agli investitori una certa fiducia sul fatto che il virus può essere contenuto in un paese europeo, ma anche aumentare timori riguardo al potenziale costo economico che ne deriverebbe.

• Prove di misure per attenuare l'impatto economico del virus. I mercati accolgono con favore la dichiarazione del presidente Trump di uno stato di emergenza, così come l'annuncio precedente del ministro dell'economia tedesco Altmaier che ha dato il via libera a KfW, banca di stato tedesca, per prestare fino a € 550 miliardi ($ 610 miliardi) alle aziende per assicurarsi che sopravvivano alla pandemia, dimostra che il mercato cerca rassicurazioni sul fatto che la crisi non provocherà fallimenti diffusi tra le PMI e le società. Misure come il rimborso del mutuo, ferie o amnistie di credito per lavoratori interessati e piccole imprese contribuiranno a ridurre la profondità della recessione e accelerare il recupero. Le misure di contrasto, economicamente costose, che fanno relativamente poco per contenere il virus, come i divieti di viaggio, è probabile che vengano prese negativamente dail mercato, come visto la scorsa settimana e come indicano i futures oggi.

• Prova di un'ulteriore ampia risposta politica. L'ampia spesa fiscale e i tagli dei tassi sono strumenti contundenti per affrontare l'impatto economico a breve-termine del virus, ma dovrebbe fornire agli investitori una certa fiducia che la crescita può essere forte una volta avviata la ripresa. Nel frattempo, le banche centrali dovranno continuare a stare all'erta verso l'illiquidità, dopo segni di stress nei mercati del Tesoro la scorsa settimana. Il venerdì, il rally del mercato è stato supportato anche dal Segretario al Tesoro americano Mnuchin ripetendo il famoso impegno di Alan Greenspan che: "Ci sarà disponibilità di liquidità. Qualunque cosa dobbiamo fare, qualunque cosa la Fed abbia bisogno di fare, qualunque cosa il Congresso debba fare. " In una mossa coordinata globale dalle banche centrali, la Bank of Canada, la Bank of England, la Bank del Giappone, la Banca centrale europea e la Banca nazionale svizzera si stanno muovendo accanto alla Fed per aumentare la liquidità del dollaro.

Cosa si raccomanda? Prevediamo che il mercato finirà l'anno a livelli molto più alti di oggi, con l'economia cinese che apre la strada alla ripresa e agli Stati Uniti e le economie europee rimbalzano nel terzo trimestre. Ma investendo mentre la volatilità rimane così elevata è chiaramente una sfida. In questo ambiente noi raccomandiamo le seguenti strategie:

• Combina una strategia di calcolo della media con la scrittura scritta. La media-in consente agli investitori di distribuire capitale mentre attenua i dossi a breve termine, mentre, per gli investitori in grado di implementare opzioni, le strategie di put-writing forniscono un rendimento e un pre-impegno agli investimenti durante le opportunità di dip-buy.

• Favorire le strategie che migliorano il rendimento del portafoglio, incluso l'acquisto di azioni di dividendi e credito high yield statunitense (HY), tra bassi quasi record, rendimenti e tassi in calo. Mentre c'è spazio per un'ulteriore diffusione a breve termine allargando in HY, in un orizzonte temporale di sei mesi prevediamo che lo spread sia molto più ristretto.

• Prepararsi alla debolezza del dollaro USA. Dopo la mossa della Fed, il vantaggio di lungo corso sul rendimento degli Stati Uniti è in calo. La nostra previsione è un'ulteriore debolezza per il dollaro nel corso dell'anno e per il progetto EURUSD a 1,19 entro il Dicembre 2020.

• Gli investitori avversi al rischio possono prendere in considerazione misure di protezione portafogli contro i rischi di coronavirus, inclusa l'aggiunta di esposizione a oro e ai titoli del Tesoro statunitensi a più lunga durata.

• Utilizzare il calo dei mercati per acquistare temi a lungo termine. Sebbene il sell-off ha interessato tutti i settori, la crisi potrebbe anche accelerare le tendenze a lungo termine in termini di connettività e localizzazione, a vantaggio delle aziende esposto alla quarta rivoluzione industriale e alla trasformazione digitale. E, anche dopo il superamento dell'attuale crisi, l'invecchiamento della popolazione globale, sviluppi nel campo della salute e recenti progressi nelle terapie genetiche offrire opportunità a lungo termine per gli investitori che cercano una crescita portafoglio a lungo termine.