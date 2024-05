Ubs si affiderà a un manager interno per il post-Ermotti: ecco i candidati

Ubs, ecco i cinque candidati per il dopo Ermotti

Per la successione del Ceo di Ubs, Sergio Ermotti, la banca sta considerando una soluzione interna. Secondo il Financial Times, che cita fonti interne a conoscenza dei piani dell'istituto, il futuro presidente della direzione sarà selezionato quando il manager ticinese lascerà l'incarico, presumibilmente fra tre anni. Tuttavia, il nome del successore potrebbe essere annunciato durante l'assemblea generale annuale della banca del 2025.

Secondo il FT, la rosa attuale dei candidati comprende due uomini - Iqbal Khan, responsabile della Gestione patrimoniale globale, e Rob Karofsky, capo dell'investment banking - e due donne: Beatriz Martin Jimenez, responsabile del comparto Non-Core and Legacy (le attività non in linea con la strategia della banca, di cui UBS vuole disfarsi), e Sabine Keller-Busse, numero uno della componente elvetica dell'istituto.

Spunta anche un quinto nome che, sarebbe anche il più favorito. Si tratta di Aleksandar Ivanovic, responsabile dell'asset management dell'istituto, insieme a Khan i più giovani - nati entrambi nel 1976 - della rosa di nomi, tutti già membri del Comitato esecutivo della banca. Ivanovic, secondo il portale, sarebbe già un passo avanti rispetto agli altri rivali interni.