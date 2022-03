Ucraina, inflazione Eurozona da record: a febbraio balza dal 5,1% al 5,8%

L'inflazione dell'area euro corre, atteso un ulteriore rialzo. Il report di Credit Suisse

L'inflazione corre dell'area euro è balzata dal 5,1% a un nuovo record del 5,8% a febbraio, al di sopra del consenso del 5,6%. Si noti, nei grafici 1-3, che il consenso era già stato spinto in alto da un'inflazione più forte del previsto nei singoli paesi dell'area dell'euro negli ultimi giorni.





Questo è il quarto mese consecutivo di inflazione record, con l'inflazione corre che ha sorpreso al rialzo per otto mesi consecutivi e l'inflazione di fondo per sei.

L'aumento è stato ampiamente diffuso in tutte le principali sottocategorie (così come in tutti i principali paesi). L'inflazione core è salita dal 2,3% al 2,7% su base annua, al di sopra del consenso del 2,6% su base annua, con un aumento dei beni di base dal 2,1% al 3,0% (che ha aggiunto ~24 pb all'inflazione principale) e con i servizi di base che sono saliti dal 2,3% al 2,5% (che ha aggiunto ~6 pb all'inflazione principale).

Nel frattempo, l'inflazione energetica è salita ulteriormente dal 28,8% al 31,7% (che ha aggiunto ~33 pb all'inflazione principale) e l'inflazione di cibo, alcol e tabacco è salita dal 3,5% al 4,1% (che ha aggiunto ~13 pb all'inflazione generale).

Guardando avanti, vediamo ulteriori rischi al rialzo per l'inflazione a breve termine a causa del conflitto Russia-Ucraina (che ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio, gas e i prezzi agricoli), ma continuiamo ad aspettarci un’inflazione moderata nel secondo semestre, man mano che l'inflazione energetica e le catene di rifornimento globali si normalizzano. Finora, non abbiamo visto molte prove di effetti secondari (cioè un'inflazione nominale temporaneamente elevata che si trasmette alla dinamica dei prezzi a più lungo termine attraverso i salari).

Anche se ci aspettiamo una certa ripresa nella crescita dei salari quest'anno (Figura 6), Le ultime analisi sui salari nominali negoziati indicano una crescita debole dell'1,5% all'anno a partire dal 2021:Q4 (Figura 5).





Questo dovrebbe continuare a dare alla Bce un po' di conforto che l'attuale attacco di alta inflazione (che è ancora in gran parte guidata dall'energia) possa passare senza destabilizzare i risultati dell'inflazione a lungo termine. Questo dovrebbe, a sua volta, permettere alla Bce di continuare a concentrarsi sui rischi al ribasso della crescita a causa del conflitto Russia-Ucraina (invece che sui rischi al rialzo per inflazione) e suonare dovish la prossima settimana, anche se probabilmente vorrà mantenere la flessibilità per stringere i tassi più avanti nell'anno, se necessario. La nostra previsione attuale è che la Bce effettui il primo rialzo dei tassi di 25 pb nel dicembre 2022, anche se il rischio di un ritardo nel 2023 è aumentato a causa delle tensioni geopolitiche.