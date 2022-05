Ucraina, nel 2022 -480 mld di dollari di export verso Russia e Eurozona

Guerra Russia Ucraina, l'analisi di Allianz Trade: nel 2022 -480 mld dollari export verso Russia e Eurozona

Allianz Trade, operatore mondiale nell'assicurazione crediti commerciali, ha deciso di analizzare da vicino i trend e il sentiment delle aziende negli Stati Uniti, in Cina, Regno Unito, Francia, Italia e Germania attraverso due sondaggi, uno prima e uno dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, coinvolgendo quasi 3.000 aziende. A seguito dell'invasione dell'Ucraina, abbiamo tagliato le previsioni di crescita del PIL globale a +3,3% nel 2022 e +2,8% nel 2023 (rispetto a +5,9% del 2021), con un calo rispettivamente di -0,8 pp e -0,4 pp. Per quasi due terzi, la nostra revisione al ribasso si lega alle conseguenze sulla fiducia e sulla catena di fornitura, mentre per il resto è dovuta all'aumento dei prezzi delle materie prime.

Anche l'inflazione globale si rivelerà più alta (6% nel 2022, con una revisione al rialzo di +1,9 pp) a causa dell’aumento dei prezzi energetici e alle discontinuità più lunghe del previsto nella catena di fornitura, che contribuiranno in uguale misura alle pressioni sui prezzi. Prevediamo inoltre che la crescita del commercio globale scenderà di almeno 2 punti percentuali nel 2022 crescendo così del 4% in termini di volume, appena al di sotto della media a lungo termine. Le conseguenze su fiducia e domanda provocheranno nel 2022 una perdita di 480 miliardi di dollari di esportazioni verso la Russia e i paesi dell'Eurozona.

Al contrario, gli esportatori netti di materie prime dal Medio Oriente e dall’America Latina potrebbero beneficiare dei prezzi più alti delle commodity e dei potenziali effetti di sostituzione rispetto alla Russia. In termini di costi commerciali, il forte aumento dei prezzi del petrolio potrebbe causare nel 2° trimestre un nuovo record dei costi di trasporto (+40% rispetto al picco precedente). Inoltre, le ondate di Covid-19 in Cina e la politica del “zero Covid” aumenteranno i colli di bottiglia nella catena di fornitura e manterranno elevati i tempi di consegna dei fornitori.

