Ue, Gentiloni affossa i governi Conte. "Con Draghi Italia più forte in Europa"

Paolo Gentiloni non usa mezzi termini, affossa i precedenti governi guidati da Giuseppe Conte e loda il neo esecutivo. "L’effetto Draghi - spiega il commissario economico Ue alla Stampa - conta molto. E l’azione del suo governo, che va esattamente in questa direzione, è fondamentale perché ricrea fiducia nel Paese e aiuta a superare le eventuali resistenze degli altri Stati membri sui meccanismi di riforma del Patto. Questo è un fattore importantissimo a Bruxelles, ma se mi permette lo è anche a Roma»."Adesso è un’Italia finalmente virtuosa e può spostare gli equilibri interni all’Unione. Vuol dire più concentrata sulle riforme strutturali per una crescita sostenibile e meno disattenta alla dinamica del debito, all’instabilità finanziaria, allo spreco di denaro pubblico".

"Il governo Draghi è fortemente atlantista ed europeista, dentro una Ue rafforzata. Diciamo che con il governo ancora precedente avevamo avuto alcune gravi sbandate. Dopo l’insediamento di Draghi e il suo discorso programmatico, il nuovo governo ha ora le carte in regola non solo per farsi accettare, ma anche per farsi valere in Europa. È una differenza notevole. Aver emesso - prosegue Gentiloni alla Stampa - un debito comune di tutti i paesi dell’Unione con il Next Generation Eu è una svolta epocale. E anche noi, in Italia, dobbiamo renderci conto che questo è un grande momento. Parlo di coloro che per decenni si sono abituati a subire l’Europa come una matrigna corrucciata attenta solo ai decimali e il cosiddetto “vincolo esterno” come un incubo, una gabbia, una camicia di forza. Ora, per la prima volta dopo 15 anni, l’Europa del Recovery Plan diventa anche per i più scettici un motore per lo sviluppo e un asset per l’Italia".