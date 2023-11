Ulturale, ceduta a 10 euro la società napoletana delle cravatte anti-malocchio

Le famose cravatte “Ulturale” svendute per 10 euro

Le famose cravatte “Ulturale”, nate a Napoli nel 1948 e diventate famose recentemente per la cravatta “Tiè” (che cela all’interno un cornetto di corallo e argento anti-malocchio) sono state vendute per soli 10 euro. Sembra incredibile tenuto conto che Ulturale srl nel 2022 ha registrato un fatturato di 1,45 milioni ma ha tuttavia perso 296mila euro che si sono aggiunti al disavanzo di 576 mila euro riportato dagli esercizi passati, oltre ad avere 3 milioni di debiti.

A comprare dai soci precedenti, tra cui il discendente del fondatore Vincenzo Ulturale e la famiglia Rombelli, sono stati la Jaba srl che fa capo a Pierfrancesco Barletta e la Infinito srl che fa capo Raphael Caporali, il primo attivo nel settore della comunicazione e dei media mentre il secondo nel settore catering e ristorazione. Barletta e Caporali, così, oggi possiedono rispettivamente il 60% e il 40% della sartoria di lusso e ne ricoprono le cariche di presidente e amministratore delegato.

L’atto di cessioni di quote, registrato pochi giorni fa a Milano nello studio notarile Mariconda-Chiantini ha visto infatti la Jaba rilevare il 60% di Ulturale (che ha un capitale di 250mila euro) da Business Finance Advisoring per soli 6 euro, la stessa Bfs cedere a infinto il 3% per 30 centesimi, la Everton srl vendere alla stessa Infinito il suo 32% per 3,2 euro e infine Ulturale cedere il restante 5% al veicolo di Caporali per 50 centesimi. In tutto 10 euro per il 100% di una società con 3 punti vendita (Milano, Roma e Napoli) e che nel 2018 era arrivata a fatturare quasi 2,4 milioni.