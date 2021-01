UniCredit, i desiderata di Del Vecchio: Orcel o Valeri e niente deal con Mps

Non solo quello dell’ex Ubs e Merrill Lynch Andrea Orcel, ma anche dell’ex Deutsche Bank Flavio Valeri: sarebbero questi i due nomi che, secondo quanto apprende Affaritaliani.it, sarebbero ben visti dal patron di Delfin Leonardo Del Vecchio per la ricerca del nuovo amministratore delegato di UniCredit. Processo che dovrebbe trovare il suo epilogo intorno al 10 febbraio, quando cioè è previsto anche il consiglio di amministrazione della banca nel quale saranno approvati i risultati del 2020. Quello che, a maggior ragione dopo lo scoppio della crisi politica, trova l’assoluta contrarietà dell’imprenditore dell’occhialeria, azionista in Piazza Gae Aulenti con l’1,93%, è l’aggregazione con il Montepaschi di Siena.

@andreadeugeni