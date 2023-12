Unicredit, mappa Usa dei nuovi soci. Mozilla, Coca Cola e i fondi del football

La mappa americana dei nuovi soci di Unicredit

Unicredit si sta rivelando un interessante investimento per molti fondi e società in giro per il mondo, che devono aver trovato un valido motivo per comprare le azioni dell’istituto guidato da Andrea Orcel. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui "il sindacato che rappresenta i giocatori della National Football League ha comprato 1.557 titoli Unicredit con l’Nfl player annuity and insurance company e 7.236 con l’Nfl player tax qualified annuity plan".

La novità emerge scorrendo il libro soci dell’assemblea straordinaria della banca di ottobre, quella che ha approvato il sistema monistico, e confrontandolo con quello dell’assemblea di marzo, spiega il Corriere della Sera. "Il titolo negli ultimi sei mesi è schizzato su del 38% e altri soggetti hanno fiutato l’affare, così l’Nfl Player Association si è trovata in buona compagnia: tra il 31 marzo e il 27 ottobre ha acquistato oltre 7.200 azioni (181 mila euro ai valori di ieri) anche il fondo pensione dei dipendenti Coca Cola di Atlanta".

Non è tutto: "un altro investitore è Mozilla, la società Usa che sviluppa il motore diricerca Firefox: tra marzo e ottobre ha più che triplicato la posizione, passando da 2.390 azioni a 7.379. Stesso schema peril big della logistica Fedex, a differenza del suo fondo pensione per il personale, che invece ha ridotto la partecipazione".