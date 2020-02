Unicredit, "nessun interesse a fusioni". La lettera di Mustier ai dipendenti

Unicredit non fara' nessuna fusione ne' verra' coinvolta in nessuna transazione. A ribadirlo e' l'amministratore delegato del gruppo bancario, Jean Pierre Mustier, in un messaggio inviato ai dipendenti il giorno dopo l'annuncio dell'Ops di Intesa su Ubi. "Ci tengo a condividere con ognuno di voi che, come gia' annunciato al lancio di Team 23 a dicembre 2019, siamo un gruppo solido e sappiamo come raggiungere gli obiettivi in ogni contesto macroeconomico. Con l'occasione, riconfermo di non aver alcun interesse a fare operazioni di fusione e acquisizione e che non verremo coinvolti in alcuna transazione. In UniCredit diciamo cio' che facciamo e facciamo cio' che diciamo!", ha spiegato.

"Continueremo a mantenere il nostro focus sulla trasformazione della banca, cosi' da aiutarvi a offrire i migliori servizi e prodotti da un lato, e a continuare a sviluppare attivamente la nostra base clienti in Italia dall'altro", ha continuato Mustier. "Siamo fortemente impegnati nel continuare ad accrescere il nostro sostegno all'economia reale in Italia e siamo - e rimarremo - una banca paneuropea vincente che offre alle aziende italiane accesso alla nostra rete, unica nel suo genere, in Europa occidentale, centrale e orientale, accompagnando i loro progetti ma anche i loro sogni e la loro crescita internazionale e locale.Grazie per il grande lavoro che state facendo per i nostri clienti", ha concluso il banchiere.