Unicredit, nuovo piano da 10 miliardi per sostenere famiglie e imprese

Unicredit per l'Italia, via libera al nuovo piano della banca per sostenere privati e imprese

Rincari energetici, corsa dei prezzi e italiani in difficoltà: l'istituto di credito guidato da Andrea Orcel, ancora una volta, si schiera dalla parte di famiglie e imprese, supportandole con una nuova edizione del piano "Unicredit per l'Italia". Dopo gli interventi della scorsa estate, la banca punta a dare un rinnovato sostegno concreto a privati e aziende, soprattutto sul fronte inflazionistico, fornendo nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori e territori. Il valore potenziale dell'operazione è di 10 miliardi di euro.

"Famiglie e imprese italiane hanno dimostrato straordinaria resilienza e adattabilità di fronte alle significative pressioni macroeconomiche, tra cui l'aumento dei tassi e l'alta inflazione. Tali straordinarie risposte individuali hanno permesso all'Italia una reazione collettiva più forte del previsto, tanto che la situazione economica degli ultimi mesi è stata migliore di quanto si potesse temere", ha commentato il Ceo Andrea Orcel a margine del lancio del piano. "Come UniCredit ha sempre fatto, il nostro ruolo è quello di sostenere i clienti e le comunità anche nei momenti più difficili. Continueremo a offrire un aiuto concreto alle famiglie, alle comunità e alle imprese affinché possano accelerare i loro percorsi individuali di crescita e il nostro percorso collettivo verso il successo", ha sottolineato il Ceo.