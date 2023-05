Trimestrali, da Unicredit a Banco Bpm: le banche mettono il turbo. Ecco perchè

Stagione delle trimestrali, bene anche il lusso con Moncler. Ombre e luci su Tim

Nel complesso la stagione delle trimestrali italiane è positiva e ha permesso all’indice italiano FTSE Mib di riavvicinarsi verso l’area dei 28 mila punti. Il comparto migliore di Piazza Affari è stato indubbiamente il settore bancario con risultati record sia per le banche di grandi dimensioni sia per le medio-piccole grazie al forte aumento del margine di interesse (ad eccezione della nota stonata di Fineco). In termini di performance in Borsa i migliori del comparto a maggio, mese di pubblicazione delle trimestrali, sono stati Unicredit, Banco BPM e BPER.

Bene anche il settore del lusso come risultati. Tuttavia, le performance di Borsa hanno evidenziato una flessione per i titoli del lusso dopo una lunga corsa rialzista (come Moncler) per le aspettative di un possibile calo della domanda di beni di lusso nel prossimo trimestre. Più ombre che luci per il settore delle telecomunicazioni. Telecom Italia in particolar modo oltre alle vicende societarie ha mostrato un ennesimo aumento dell’indebitamento.

Crediamo che i prossimi risultati trimestrali dovrebbero mostrare un importante rallentamento nella crescita degli utili soprattutto per i titoli del comparto manifatturiero che hanno mostrato negli ultimi mesi un significativo calo delle attività economiche (forte diminuzione di produzione e ordini) come hanno evidenziato gli indici prospettici PMI in Italia.

Anche il settore bancario non ripeterà i numeri record del primo trimestre. Tuttavia crediamo che nonostante un rallentamento nella crescita della redditività le banche possano continuare a evidenziare performance positive anche nel prossimo trimestre grazie alle politiche di rialzo dei tassi da parte della BCE e ai bassi rischi di contagio della crisi delle banche regionali statunitensi.

*Commento a cura di Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia