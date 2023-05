Italia Independent di Lapo rivede la luce, boom in Borsa: +300% in un mese

Italia Independent, boom in Borsa dopo l'ok al risanamento: +557% in sei mesi per la società di Lapo

La Italia Independent di Lapo vola a piazza Affari. La società di occhiali da sole di lusso del rampollo di casa Agnelli, dopo mesi di “profondo rosso” finanziario, riparte forte in Borsa portando a casa incrementi a tripla cifra.

Nel dettaglio, negli ultimi sei mesi, il titolo della società ha visto un rialzo del 557,14%, mentre nell’ultimo mese, invece, ha registrato il +300%. Guardando la giornata di oggi, venerdì 19 maggio, a seduta non ancora iniziata, Italia Indipendent vede la sua quotazione crescere del 25,1%.

Dietro il boom in Borsa vi è sicuramente la notizia relativa al tribunale di Ivrea, il quale ha dato il via libera al risanamento della società. I giudici hanno pronunciato la sentenza di omologa degli accordi per il marchio con i creditori di Italia Independent Group.