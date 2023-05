Lapo Elkann, 13 mln per salvare Italia Independent. I suoi occhiali fanno flop

Lapo Elkann, ennesimo salvataggio della sua azienda in crisi

Lapo Elkann ha versato 13 milioni di euro per tentare di salvare Italia Independent, l'ennesimo tentativo del rampollo di casa Agnelli di scongiurare il fallimento della sua azienda del settore occhialeria. La conferma è arrivata attraverso una nota della stessa società. Il Tribunale di Ivrea - si legge nella nota e lo riporta Pambianconews - ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti della società, dando quindi il via libera alla ristrutturazione. Nelle motivazioni dell’esito positivo, si legge in una nota divulgata dall’azienda, "le sentenze hanno espressamente evidenziato come il successo del percorso di risanamento del gruppo avviato nel mese di giugno 2022 sia stato possibile per entrambe le società solo grazie all'apporto di finanza esterna dell’azionista di riferimento Lapo Elkann per l'ingente importo massimo di circa 12,8 milioni di euro".

L’investimento nel settore dell’occhialeria per Lapo Elkann è costato carissimo: negli ultimi sei anni di attività imprenditoriale, si stima che il rampollo di casa Agnelli, che possiede il 50% della società, abbia versato circa 40 milioni di euro nell’azienda. L'azienda aveva avviato la scorsa estate una procedura di licenziamento collettivo che aveva coinvolto 29 dipendenti nell’ambito delle attività previste dal piano di risanamento della società, che ha riportato nel bilancio 2021 un risultato finale negativo per 24,1 milioni di euro con l’indebitamento netto salito a 19,28 milioni.