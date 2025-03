Unicredit, via libera "bulgaro" dei soci al bilancio 2024. Sì da oltre il 99%

Unicredit: via libera dall'assemblea dei soci al bilancio 2024

L'Assemblea degli azionisti, in sessione ordinaria, ha approvato con il 99,4613% dei voti il bilancio 2024: 0,0032% i contrari e 0,5354% gli astenuti. In assemblea era presente - al momento del voto - il 67,5408% del capitale sociale. Approvato anche il buyback con il 99,78 dei voti.

Unicredit: Orcel, Ops Banco Bpm solo se creerà valore

“L’operazione con Bpm deve avere senso dal punto di vista della creazione di valore o non lo faremo” e “torneremo al nostro piano base”, ha sottolineato Orcel per il quale “l’offerta attuale rientra nei nostri criteri finanziari, il che significa che porterà valore e rendimenti significativi non solo agli azionisti Bpm ma anche ai nostri” ma “se questo non fosse possibile non perseguiremo questa opportunità e, come da impegni presi con i nostri azionisti, continueremo con il nostro scenario base che rimane comunque molto positivo”.

Del resto, ha fatto notare Orcel, “abbiamo una entusiasmante storia di ulteriore crescita organica davanti a noi, che consoliderà la nostra redditività e ci permetterà di continuare a distribuire ai nostri azionisti al vertice del settore per i prossimi 3 anni, con linee di difese che riteniamo rendano questa traiettoria molto più resiliente della media di settore. Siamo meglio posizionati rispetto ai nostri concorrenti per affrontare qualsiasi difficoltà, e siamo certi e impegnati a continuare a offrire un valore superiore agli azionisti”, ha concluso.

Orcel, "M&A solo a nostre condizioni rigorose"

"Siamo pronti ad affrontare il futuro da una posizione di forza, superando ancora di più i nostri concorrenti", ha sottolineato Orcel ricorcando che l'istituo punta "a eguagliare il record di utile netto del 2024 nel 2025, assorbendo tutte le difficoltà di una macro avversa e crescendo fino a circa 10 miliardi entro il 2027 grazie a chiare iniziative atte a rafforzare il nostro business e al rilascio positivo delle nostre riserve pari a 3 miliardi". Inoltre, ha aggiunto, "avremo 6,5 miliardi di capitale in eccesso da restituire agli azionisti entro il 2027, riducendo ulteriormente i rischi delle nostre distribuzioni", menre "le distribuzioni saranno superiori al 2024. Intendiamo distribuire nei prossimi tre anni più che nel 2024: 50% dell'utile netto tramite dividendi".

Unicredit: Orcel, "avevamo ragione su Anima, valuteremo"

Sempre in merito all'offerta per l'istituto di piazza Meda, Orcel ha ricordato che "l’aggregazione con Bpm, consentirebbe di creare un '2' più forte in Italia, il mercato dove abbiamo le nostre radici, con una quota di mercato migliorata in prodotti e segmenti da noi mirati: Pmi, Affluent e Private", oltre ad "aggiungere molto più valore su quei segmenti, tramite l’inserimento nell’offerta al cliente di prodotti di punta" e "completare la combinazione delle due reti con il modello omnicanale – a nostro avviso best in class – e di portare la rete di Bpm in linea con la nostra, investendo in strutture, digitalizzazione e strumenti. Non anticipiamo grosse razionalizzazioni, anzi".