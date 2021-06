UniCredit, Orcel chiama Marino da CariVerona. Il banker nel team per il piano

A Verona era arrivato da Ubs, dove aveva lavorato nel team di Andrea Orcel, a fine febbraio del 2016 quando il presidente della fondazione scaligera, anche grande azionista di UniCredit con l'1,8% del capitale, Alessandro Mazzucco gli aveva affidato le chiavi della gestione del patrimonio, come direttore generale.

Ora Giacomo Marino (nella foto a destra, con Gianandrea Perco, Ceo di DeA Capital Alternative Funds) torna a lavorare con Orcel che lo ha chiamato in UniCredit per unirsi allo Strategy and Optimization team del gruppo di Piazza Gae Aulenti, guidato sempore da un'altra ex Ubs Fiona Melrose. Lo scrive la Reuters e fonti vicine all'ex direttore generale di CariVerona confermano ad Affaritaliani.it l'imminente nomina.





Bocconiano, classe 1979, Marino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della finanza occupandosi di revisione contabile e consulenza aziendale in Kpmg, proseguendo poi in Ernst&Young, altra società di consulenza e passando dal 2006 al 2010 prima in Merrill Lynch e poi, sempre di base a Londra, come top-banker di Ubs nell’investment banking. Doppia esperienza dove ha incontrato per due volte il nuovo capo di UniCredit che lo ha voluto ora nella propria squadra di banker a disegnare le nuove strategie.

Dopo aver riscritto la governance della banca (eliminando il complesso sistema di co-head messo in piedi dal predecessore Jean Pierre Mustier) con tutte le prime linee, ora il nuovo Ceo si sta occupando di riempire le altre casselle necessarie alla preparazione del piano industriale (in Piazza Gae Aulenti sono in arrivo altri top-manager). Business plan che avrà al centro il rilancio commerciale dell'Italia e che verrà presentato in autunno.

