UniCredit, Orcel promette 16 miliardi ai soci in 3 anni. Boom a Piazza Affari

Andrea Orcel promette di remunerare i propri azionisti con 16 miliardi nel triennio 2021-2024 (una crescita annua dell'utile netto del 10%), attraverso dividendi cash e buyback, flusso che il nuovo piano industriale “UniCredit Unlocked”, il primo firmato dal successore di Jean Pierre Mustier, realizzerà grazie a una maggiore spinta sui ricavi (1,1 miliardi quelli netti al 2024, in crescita del 2% all’anno), in particolare commissionali e a un miglior utilizzo della rete che punta a recuperare quote di mercato nei confronti dei competitor. E senza intaccare il capitale dove UniCredit prevede una generazione organica di circa 150 punti base all’anno grazie a una crescita della redditività (Rote al 10% nel 2024) e ad un modello a basso assorbimento di capitale mantenendo un Cet1 Ratio dal 12,5/13%.

Parallelalmente con una forte spinta al digitale, anche nella gestione dei dati dove si prevedono investimenti complessivi per 2,8 miliardi di euro a fine piano e con una semplificazione-centralizzazione delle fabbriche prodotto (Corporate Solutions e Individual Solutions) da mettere a servizio per tutto il gruppo, Orcel prevede un abbassamento dei costi complessivi di mezzo miliardo, portando il rapporto cost/income a circa il 50% nel 2024.

E’ questa la struttura della nuova strategia stand alone della seconda banca italiana, impatto che Piazza Affari ha accolto con i fuochi d’artificio, visto che, agli annunci dei nuovi target, il titolo UniCredit è salito progressivamente fino all’8% a 12,52 euro, sostenendo l’intero listino milanese.

Sulla politica redistributiva, la banca prevede di erogare quest'anno 3,7 miliardi, con un dividendo cash pari al 30% dell'utile netto sottostante e buyback per la parte restante. Cedola che il prossimo anno salirà al 35% dell'utile netto, mentre per gli anni seguenti sarà di "almeno il 35%" con la parte restante in riacquisto di azioni proprie.

A fine piano è atteso un utile netto superiore ai 4,5 miliardi contro il dato di oltre 3,3 miliardi previsto nel 2021, previsione che si conferma anche sul 2022. Per i ricavi, attesi a oltre 17 miliardi al 2024, si prevede una crescita media annua (cagr) del 2%, e al 4% per le commissioni.

