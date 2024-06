Unicredit verso l'acquisizione di Luminor. È gara con l'ungherese Otb Bank

Unicredit verso l'acquisizione di Luminor

UniCredit sta valutando l'acquisizione di Luminor Bank, con sede principale a Tallinn e filiali in Lettonia e Lituania, secondo quanto riportato da Bloomberg. La banca italiana ha presentato un'offerta per il terzo maggiore istituto bancario dei paesi Baltici, entrando in competizione con OTP Bank, il principale istituto di credito ungherese.

Luminor è attualmente di proprietà di Blackstone, che ha iniziato un processo di vendita all'inizio dell'anno. Blackstone aveva acquisito una quota di maggioranza in Luminor per un miliardo di euro nel 2019 da Nordea Bank Abp e DNB Bank Asa, aumentando poi la propria partecipazione acquistando la quota residua di Nordea fino all'80%, mentre DNB Bank mantiene una partecipazione di minoranza. Non è specificato se UniCredit intenda acquistare l'intera partecipazione di Blackstone o solo una quota sufficiente per ottenere il controllo.

Questa mossa rappresenterebbe un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale di UniCredit, particolarmente nei paesi dell'Europa orientale e settentrionale ad alta crescita.

Il 12 giugno, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione da parte di UniCredit del controllo esclusivo su Alpha Bank Romania, concludendo che l'operazione non avrebbe sollevato problemi di concorrenza, date le limitate quote di mercato coinvolte.