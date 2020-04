Unieuro, Tiziano Ferrari nuovo order planning director

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha nominato Tiziano Ferrari nuovo Order Planning Director a far data dal 16 Marzo 2020.

Ferrari vanta una solida esperienza in ambito supply chain e ha assunto la responsabilità dell’intera catena di approvvigionamento di Unieuro, riportando direttamente a Gabriele Gennai, Chief Commercial Officer.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con un MBA presso il Politecnico di Milano, Ferrari ha compiuto il suo intero percorso professionale in Mediamarket, iniziando nel 2001 come Business Analysis Specialist e assumendo negli anni ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare nel 2014 Supply Chain, Logistics & Customer Deliveries Manager, con responsabilità sulla trasformazione dell’azienda nell’ambito dei processi di distribuzione.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Tiziano, il cui ingresso in azienda riflette un più ampio progetto di riorganizzazione volto a ottimizzare il processo di approvvigionamento degli oltre 500 negozi Unieuro. Attraverso la costituzione della funzione “Order Planning”, di cui Tiziano è diventato responsabile, miglioreremo e velocizzeremo l’assegnazione dei prodotti alla rete, rendendola efficiente e ancor più reattiva alle mutevoli esigenze della clientela”. spiega Gabriele Gennai, Chief Commercial Officer di Unieuro.