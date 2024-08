Urso: "Stellantis? Via risorse Pnrr senza gigafactory Termoli". Poi la bacchettata al mega stipendio del Ceo Tavares

Stellantis, Urso: "Se non riceveremo risposte sulla gigafactory di Termoli destineremo ad altri le risorse del Pnrr"

Sugli investimenti è “Stellantis che deve dare una risposta e la deve dare anche a breve. Se in queste ore non ci risponde positivamente sul progetto della gigafactory a Termoli, le risorse del Pnrr saranno destinate ad altri. Non possiamo perdere le risorse del Pnrr perché Stellantis non rispetta gli impegni e la scadenza è nelle prossime ore”.

Così, come riporta Radiocor, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando dal palco del Meeting di Rimini. “Tocca oggi a Stellantis - ribadisce - rilanciare l'auto in Italia e noi aspettiamo queste risposte da troppo, lungo tempo”.

Su questo tema “il governo ha fatto la sua parte, l'azienda no”. Poi un riferimento, alla retribuzione del ceo Carlo Tavares. "Il compenso dei manager dovrebbe essere commisurato non solo ai dividendi degli azionisti ma anche alla sostenibilità sociale del Paese”, ha concluso il ministro.