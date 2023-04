Usa, Coca Cola a gonfie vele: aumenta i prezzi, vendite e profitti

Usa, Coca Cola aumenta vendite e profitti nel primo trimestre 2023

L’inflazione galoppante americana e l'aumento dei prezzi in tutto il mondo hanno aiutato i profitti e i ricavi dell’intramontabile Coca Cola che, per il quattordicesimo trimestre di fila, ha sorpreso superando le previsioni di tutti gli analisti. Il Gruppo di Atlanta, dopo aver alzato i prezzi, come tante realtà nel mondo sulla spinta inflattiva, ha presentato per il suo primo trimestre dell’anno una crescita del 12% con un guadagno di 3107 milioni di dollari. I ricavi sono cresciuti del 5% a 10,98 miliardi di dollari grazie ad un aumento dei prezzi dell'11% riferito soprattutto a Nord Europa, Africa e medio Oriente. Altro miracolo della compagnia è stato quello che, pur con l’aumento dei prezzi, i volumi venduti non sono diminuiti anzi sono saliti del 3%. Nel sottolineare come i consumatori bevano già coca e bibite fuori casa dove i prezzi sono più alti, il presidente e Ceo James Quincey, non ha escluso altri moderati aumenti dei prezzi.

Usa, Coca Cola con poche note negative