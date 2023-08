Usa, Fitch declassa la forte economia americana da AAA a AA

Usa, Fitch abbassa il rating dell'economia americana

“Deterioramento fiscale e debito sempre più alto “ hanno portato la severa agenzia Fitch ad abbassare il ratinò del debito americano. Dal livello top delle tre A ad un livello sotto AA. La decisione potrebbe sembrare inattesa ed eccessiva. Già tre mesi fa però il rating era stato messo sotto “attenta osservazione con un “negative watch”. Questo a causa delle lunghe negoziazioni sul tetto del debito. Le osservazioni dell’Agenzia sono molto chiare e sottolineano che “ gli standard di governance si sono deteriorati negli ultimi 20 anni, anche in materia di debito e fiscali, nonostante l'accordo bipartisan di giugno per aumentare il tetto del debito.I ripetuti scontri sul tetto del debito hanno deteriorato la fiducia nella gestione fiscale del paese”. Certo che una valutazione di questo tipo si scontra con la realtà di un paese che sta sconfiggendo l’inflazione, praticamente non ha disoccupazione e dove i consumatori tendono a comperare come non mai.