Usa, le agenzie di rating accendono i fari sull’economia americana

Usa, la crisi del debito incombe sui mercati internazionali

La crisi del debito statunitense è sempre più presente sui mercati mondiali. Nonostante il Presidente della Camera dei Rappresentanti Kevin McCarthy, si dica convinto dell’accordo, continua però nelle accuse verso Joe Biden. Il Presidente Biden invece non ha alcun dubbio che il problema si risolverà. Tutti ne sono convinti ma ancora nulla si sta muovendo verso una soluzione positiva per evitare che il Tesoro non faccia onore a tutti gli impegni economici di inizio giugno.

Non è la prima volta che la più potente economia del mondo si trova in queste acque agitate. Nel 2011 Barack Obama trovò un accordo del Congresso con tagli alla spesa 72 ore prima che i soldi finissero. In quell’occasione Obama guadagnò credito politico. Nel 2013 Obama rifiutò di negoziare e il Congresso, alle strette, alzò il tetto del debito senza condizioni.