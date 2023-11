Usa, la legge “green” di Joe Biden attira gli investimenti di Toyota

Toyota, nuovi investimenti in Nord Carolina

Toyota raddoppia i suoi investimenti negli Stati Uniti sull’autoelettrica. Il Gruppo giapponese infatti ha confermato che investirà altri 8 miliardi di dollari in un nuovo impianto di batterie che sta già costruendo nella Carolina del Nord. Il totale quindi dell’investimento raggiungerà i 14 miliardi di dollari. Nuova occupazione prevista di oltre 5000 posti. Vero ossigeno in un momento in cui le tre Big di Detroit, da GM a Ford e Stellantis devono invece gestire i nuovi costi degli accordi sindacali dopo sei settimane di scioperi. "L'annuncio rafforza l'impegno di Toyota verso l'elettrificazione e la riduzione delle emissioni di carbonio, portando posti di lavoro e futura crescita economica nella regione.

Siamo entusiasti di vedere la continua energia e il supporto di questo innovativo impianto di produzione che diventerà l’epicentro della produzione di batterie agli ioni di litio nel Nord America” ha detto Sean Suggs, presidente di Toyota North Carolina. E’ questo il più importante investimento di una società straniera nel comparto dell’auto dopo gli incentivi creati dal Presidente Joe Biden per chi si impegna nella transazione ecologica. Una legge giudicata dall’’Europa (così come la CHIPS per spingere produzione di microprocessori) come decisamente protezionistica sia per gli aiuti offerti sia per le restrizioni a cui sono obbligati gli importatori stranieri. Lo Stato ha offerto incentivi multimilionari alla Toyota investimenti che si aggiungono a quelli federali.

Toyota, prodotti più veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in

Nel nuovo stabilimento si produrranno più veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV). Dieci linee di produzione di batterie BEV/PHEV e quattro linee di batterie per veicoli elettrici ibridi (HEV) che serviranno, fra l’altro, ad equipaggiare un nuovo SUV completamente elettrico costruito nello stabilimento Toyota di Kentucky Assembly Plant a partire dal 2025.

Sarà questo il primo modello Suv elettrico Toyota per il Nord America. Il nuovo complesso avrà una superficie di 650.000 metri quadrati, a Liberty, nella contea di Randolph. Dal canto suo il governatore della Carolina del Nord, Cooper ha sottolineato che “La transizione della Carolina del Nord verso un’economia green sta portando posti di lavoro meglio retribuiti che sosterranno le nostre famiglie e comunità per i decenni a venire”. Le vendite di auto ibride gas-elettriche Toyota sono in forte aumento nel paese. Attualmente, secondo Bloomberg, negli Stati Uniti vende due modelli completamente elettrici: la Toyota bZ4X a cinque posti e la Lexus RZ 450e, entrambe prodotte in Giappone.