Alivecor: "Apple Watch viola 3 brevetti". Nuovo scontro tra titani del tech

Usa, è battaglia in tribunale tra Apple e AliveCor

A che punto è la battaglia? La domanda dal tono shakespeariano, ancora non ha una risposta, ma una cosa è certa: due colossi della tecnologlia americana a suon di ricorsi stanno portando avanti una causa che creerà un nuovo precedente a livello di legge. Da una parte c'è AliveCor, che sostiene che la tecnologia per effettuare un elettrocardiogramma (Ecg) dell'Apple Watch viola tre suoi brevetti. E Lo scorso giugno un giudice dell'International trade commission (Itc) ha stabilito che l'Ecg dell'ApplelWatch ha violato la tecnologia brevettata da AliveCor, e ha ordinato la sospensione della vendita degli smartwatch di Cupertino negli Stati Uniti. Nella questione è intervenuto anche il presidente Usa, Joe Biden, ha deciso di non opporsi e di dare ragione ad AliveCor.

