Vacanze, prezzi fuori portata: la classifica delle città più care

Turista in Italia

Vacanze, prezzi degli alloggi alle stelle: la classifica di Assoutenti delle città più care

L'estate si avvicina e i prezzi nel settore turistico e alberghiero si alzano alle stelle. Andare in vacanza questa estate rischia di essere "un vero e proprio salasso, a causa dei pesanti aumenti dei prezzi registrati nel comparto nell'ultimo periodo". La denuncia arriva da Assoutenti, l'associazione a tutela dei consumatori che, sulla base dei dati ufficiali dell'Istat, ha realizzato uno studio mettendo a confronto i listini di hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive varie nelle principali città italiane.

Nell'ultimo mese, osserva Assoutenti, le tariffe dei servizi di alloggio "sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l'11,1% in più".

Gli aumenti più pesanti si registrano nelle città d’arte, quelle cioè che nell’ultimo periodo hanno visto le maggiori presenze di visitatori. Un caso esemplare è Firenze: il capoluogo toscano è infatti al primo posto della classifica sul caro-albergo. Nell’ultimo mese i listini delle strutture ricettive sono rincarati del +43,2% rispetto allo scorso. Al secondo posto troviamo Milano, che registra tariffe in crescita del +38% su base annua. A sorpresa, tra le città che vedono salire vorticosamente le tariffe delle strutture ricettive, l’associazione colloca al terzo posto Campobasso (+28,9%). Seguono poi Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%).