Vaccino, lotta all'obbligo in Canada: Musk paragona Trudeau a Hitler

Il tweet di Musk contro la decisione del Governo canadese di ordinare alle istituzioni finanziarie di non interagire con 34 diversi indirizzi crittografici legati alle proteste dei camionisti

L'eccentrico amministratore delegato di Tesla Elon Musk torna a far parlare di sè, questa volta con un tweet destinato a suscitare delle polemiche. Il Ceo del produttore di veicoli elettrici si è sempre detto a favore dei vaccini ma contro l'obbligo vaccinale, e questa mattina ha ribadito tale posizione con un post su Twitter facente riferimento al Canada.

Nel corso degli ultimi giorni, infatti, i camionisti canadesi sono finiti al centro dei riflettori per aver deciso di bloccare strade e ponti in segno di protesta nei confronti dell'obbligo di vaccinazione imposto dal Paese. I blocchi hanno avuto effetto sulla produzione delle auto con società come Ford e General Motors impossibilitate a ricevere le componenti al confine tra Stati Uniti e Canada. Musk si era già espresso sulla questione, twittando il 27 gennaio "i camionisti canadesi dominano" e successivamente il 6 febbraio "sono pro-vaccino, ma contro l'obbligo di vaccinazione".

(Segue...)