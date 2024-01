Valentino Rossi punta sul marketing: costituita la nuova VR 46 Agency

Valentino Rossi dopo le moto punta sul marketing: costituita la nuova VR 46 Agency

E adesso “il Dottore” si occuperà di marketing e sponsorizzazioni come imprenditore. Qualche giorno fa, infatti, a Pesaro davanti al notaio Cesare Licini s’è presentato Valentino Rossi assieme a Gianluca Falcioni, uno dei manager più fidato del noto centauro e attualmente procuratore delle due società VR 46 Team e VR 46 Racing Apparel, entrambe detenute al 100% da Rossi. Il campione ha dunque costituito la nuova VR 46 Agency di cui Falcioni è stato nominato amministratore unico.

La newco si occuperà di “ricerca, selezione e individuazione di sponsor e partner commerciali”, “consulenza di marketing per società ed enti nel settore sportivo e per gli atleti”, “consulenza strategica per la compravendita di aziende”, “analisi di mercato propedeutiche all’attivazione di nuove linee di business, “ assistenza contrattualistica in favore di atleti e personaggi dello spettacolo”, “gestione dell’immagine di sportivi professionisti e personaggi dello spettacolo” fino allo “sfruttamento commerciale di marchi, immagini, filmati e claims di sportivi e personaggi dello spettacolo”. Nel 2022 la VR 46 Racing Apparel (la principale società di Rossi dove lavorano 38 persone) ha visto i ricavi saliti anno su anno da 11 a 13,4 milioni, ma ebitda ed ebit da positivi l’anno prima rispettivamente per 907mila e 566mila euro sono diventati negativi (per l’aumento dei costi del personale e di materie prime) rispettivamente per 896mila e quasi 1,3 milioni, tanto che l’ultima riga è passata da un utile di 508mila euro a una perdita di 770mila euro, tutta ripianata.